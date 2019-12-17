Вынесен смертный приговор бывшему президенту Пакистана Первезу Мушаррафу

17 декабря суд в Пакистане приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни за государственную измену и вынес решение по обвинениям, связанным с введением чрезвычайного положения вне конституции в ноябре 2007 года. Об этом сообщает Business Standart.

Мушарраф пришел к власти в 1999 году в результате госпереворота и правил до 2008 года. Ему сейчас 74 года и он живет в Дубае в добровольном изгнании. Предыдущее правительство Пакистанской мусульманской лиги (Наваз) подало иск к бывшему главнокомандующему в 2013 году в связи с введением чрезвычайного положения вне конституции в ноябре 2007 года. Тогда были задержаны некоторые судьи высших судов, а 100 судей — уволены.

Судебное разбирательство по делу о государственной измене не продвигалось с марта 2016 года, когда бывший президент уехал в Дубай. В октябре 2019 года появились сообщения, что Мушарраф страдает амилоидозом и находится в больнице.

Мушарраф был достаточно популярным президентом на родине и был поддержан международным сообществом, когда объединился для борьбы с террористами после 11 сентября 2001 года. Он не сталкивался с серьезными проблемами, пока не попытался уволить главного судью в марте 2007 года, что вызвало общенациональные протесты и месяцы беспорядков, которые привели к введению чрезвычайного положения. После убийства бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто в декабре 2007 года ситуация в стране накалилась еще сильнее. В августе 2008 года Мушарраф подал в отставку перед назревающим импичментом со стороны новой правящей коалиции.