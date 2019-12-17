У Бориса Ротенберга и его супруги нашли заброшенную из-за санкций недвижимость в США

Находящийся под санкциями бизнесмен Борис Ротенберг и его жена Карина все еще владеют недвижимостью в США, супругу бизнесмена разыскивают страховщики и налоговая. Об этом пишут «Новая газета» и «Трансперенси интернешнл — Россия».

В Атланте в фешенебельном жилом комплексе 3334 Peachtree Road Карине Ротенберг (Гапчук) принадлежит трехкомнатное кондо. Такие апартаменты можно купить за $235 тыс. Тем не менее они были приобретены до замужества еще в 2001 году. Есть также трехэтажный особняк площадью почти 2 тыс. метров с бассейном и ландшафтной территорией, который стоит около $1,2 млн и расположен в пригороде Атланты — Альфаретта, недалеко от озера Винвард. С 2005 года дом принадлежал бывшему супругу Карины Бенджамину Дав Фоксу. В 2009 году он оставил его ей. Другой особняк на берегу озера Винвард зарегистрирован на имя Бориса Ротенберга в том же пригороде Атланты. Там есть гараж на три машины, бассейн, пристань для катера и ландшафтный газон. Дом куплен примерно за $3 млн 18 декабря 2008 года. Особняки Карины и Бориса Ротенбергов находятся неподалеку: между ними 15 минут пешком.

Американская недвижимость Ротенбергов из-за санкций заблокирована властями США. Въезд в страну для них также проблематичен. Сейчас особняки Карины и Бориса Ротенбергов производят впечатление заброшенных и никем не используются. При этом Карину разыскивают страховые компании, налоговая служба и клубный кооператив Winward Community Services, куда входит ее дом. Последний не стал дожидаться от владелицы оплаты годового абонемента за обслуживание дома в размере $6810 и подал исковое заявление в суд округа Фултон. Сам Борис Ротенберг, несмотря на запрет использования долларовых счетов, как-то налоговую задолженность погасил, отмечает «Новая».