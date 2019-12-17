Депутат Мосгордумы Дарья Беседина: Цензура обыкновенная

К нам придет с отчетом мэр Собянин. Я бы хотела задать ему много вопросов. Почему выделяются миллиарды на бессмысленные магистрали и смену плитки с летней на зимнюю? Где неоднократно обещанное количественное, а не качественное развитие трамвая?

А главное: как ему спится со знанием того, что по «московскому делу» сидят невинные люди?

В нормальной системе мэр, зная, что ему зададут эти вопросы (и неоднократно), изначально не будет всего этого вытворять под страхом не переизбраться. В нормальной системе каждый депутат на отчетном заседании сможет задать любой вопрос, который считает нужным. В нормальной системе отчет мэра — это не формальность, которую надо провести, чтобы соблюсти регламенты и законность.

Но это в нормальной системе.

А в Московской городской думе вопросы мэру заранее согласуются на комиссии, которая (совпадение ли?) практически полностью состоит из единороссов, а количество вопросов ограничено тремя от каждой фракции (не от депутата!). То есть, 45 депутатов смогут задать всего 15 вопросов.

В конце прошлой недели «в строгом соответствии с регламентом» мы подали список вопросов от фракции. Один из вопросов звучал так.

«Озвучивает депутат Беседина Д.С.:

Господин Собянин, летом Вы выступили по телевидению и заявили, что в Москве произошли массовые беспорядки. Москвичей, не согласных с вашей политикой, этим летом стали преследовать власти, в частности, в квартире моих родителей по выписанному на меня ордеру прошел обыск.

Многие были избиты на улицах города, в том числе прямо под окнами мэрии. Позже дело о массовых беспорядках было закрыто, выяснилось, что их не было. Люди, однако, продолжают сидеть под арестом по абсурдным обвинениям. Не хотите ли вы извиниться перед москвичами за свои слова? Чувствуете ли себя ответственным перед теми невиновными, кто подвергся и продолжает подвергаться преследованию?»

Ну вот его не будет. Не прошел цензуру «Единой России».

Где это вообще видано, чтобы одни депутаты могли решать, что говорить или не говорить другим?

Я, конечно, все равно попытаюсь озвучить вопрос.

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