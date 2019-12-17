Гонконг потерял до $5 млрд из-за беспорядков

Банк Англии подсчитал, что из-за беспорядков в Гонконге отток капитала из инвестиционных фондов составил до $5 млрд. Утечка капитала, на долю которого приходилось почти 1,25% ВВП полуавтономии, началась после того, как правительство города выдвинуло законопроект, разрешающий экстрадицию в материковый Китай, пишет Reuters. Из-за вызванных неприятием этого законопроекта протестов, розничные продажи упали, а город погрузился в первую за последние десять лет рецессию.

«Эта политическая напряженность создает риски, учитывая положение Гонконга как крупного финансового центра», — говорится в отчете Банка Англии. Отметим, что банки Великобритании, такие как HSBC и Standard Chartered, также являются ведущими банками в Гонконге.

В октябре аналитики Goldman Sachs говорили, что с июня по август из Гонконга в Сингапур могло уйти около $4 млрд. Однако денежно-кредитное управление Гонконга (представительство ЦБ Китая в полуавтономии) заявляло, что нет никаких явных признаков значительного оттока капитала из города.