Пермский избирком решил поэкспериментировать с электронным голосованием

На довыборах в законодательное собрание Пермского края может быть организовано дистанционное электронное голосование. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Вагин.

Как пояснили «Коммерсанту» в крайизбиркоме, сейчас обсуждается возможность проведения дистанционного голосования по одному или нескольким округам, изучаются возможные затраты, идут консультации с ЦИК. Также в 2020 году краевая комиссия планирует организовать в Перми пять цифровых участков, где жители других регионов смогут проголосовать на выборах регионального и федерального уровней.

В сентябре и октябре были досрочно прекращены полномочий трех депутатов ЗС Пермского края. Довыборы должны пройти в течение года.

8 сентября 2019 года дистанционное электронное голосование впервые в России было применено на выборах в Мосгордуму. Итоги были поставлены под сомнение кандидатами от оппозиции, в том числе Романом Юнеманом.