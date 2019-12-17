С оборонного завода в Стерлитамаке исчезло более 270 тонн взрывчатых веществ

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту хищения товарно-материальных ценностей у госпредприятия «Авангард» — речь идет о пропаже 276 тонн взрывчатых отходов, сообщают «Ведомости».

ФКП «Авангард», находящийся в Стерлитамаке, производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Министерства обороны, а также занимается утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня. С ноября 2017-го до марта 2019 года «Авангард» в рамках утилизации снарядов по военному подряду получил 276 тонн взрывчатых отходов, но не сдал их Минобороны. Пропажа выявилась в ходе инвентаризации, которую в апреле провел новый гендиректор предприятия Юрий Шумский.

Минпромторг считает, что похищенные опасные вещества могли быть переработаны в промышленную взрывчатку самим «Авангардом» по заказу сторонней фирмы для перепродажи.

Новое руководство «Авангарда» обнаружило и иные нарушения, например, сдачу площадей в аренду коммерческим фирмам по заниженным ценам, исполнение гражданских заказов в убыток предприятию и с нарушением законодательства о контроле оборота взрывчатых веществ.