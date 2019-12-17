Суд отменил штрафы литовским участникам экспедиции «Мемориала»

Кудымкарский городской суд Пермского края отменил штрафы, которые ранее назначили пятерым литовцам — участники экспедиции «Мемориала» хотели обустроить заброшенное кладбище спецпереселенцев. О решении суда сообщили в Пермской гражданской палате.

В августе на территории бывшего спецпоселка Галяшор участники международной волонтерской группы расчистили и благоустроили заброшенное кладбище, на котором захоронены литовские и польские спецпоселенцы. Однако чиновники из Минприроды решили, что участники экспедиции совершили «самовольное занятие лесных участков». Было заведено семь административных дел: штрафы получили пермский «Мемориал» (200 тыс. руб.), руководитель организации Роберт Латыпов (50 тыс. руб.), а также пятеро граждан Литвы — по 20 тыс. руб. каждый.

Позже было возбуждено уголовное дело. 31 октября в офис пермского отделения общества «Мемориал», а также в квартиру Роберта Латыпова с обысками пришли сотрудники ФСБ, центра «Э», следователи МВД и СК.

Сегодня Кудымкарский суд должен рассмотреть законность штрафов, наложенных на отделение «Мемориала» и Роберта Латыпова.