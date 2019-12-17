В Ленобласти многодетного отца заподозрили в насилии над дочерью

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 46-летнего многодетного отца, который, как полагает следствие, семь лет насиловал свою несовершеннолетнюю дочь. На данный момент девочке 13 лет, сообщает СК по Ленинградской области. Подозреваемый задержан.

Ребенок подвергался сексуальному насилию с 2012 года по декабрь 2019 года в частном доме, расположенном в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области. Отец девочки был задержан. Во время обыска в его доме были изъяты предметы и электронные устройства, представляющие интерес для следствия, отмечается в СК.

Как сообщает 47news, на изъятых электронных носителях были наглядные факты надругательств. При этом в доме многодетной семьи также был обнаружен арсенал из автоматов, винтовок и бронежилетов с надписью ФСБ, а также тир и стенды для занятий физкультурой. По всей видимости, отец семейства тренировал детей, пишет портал. Жена задержанного, по данным издания, приходится ему двоюродной сестрой. С ними проживали восемь детей.

Прибывшим для следственных действий силовикам подозреваемый сообщил, что он «полковник ГРУ» и общаться с ними отказался. После этого на место прибыли сотрудники регионального управления ФСБ, но и с ними отец семейства не стал говорить.