Бывшие сотрудники Rambler выступили в поддержку разработчиков Nginx

Нарушением профессиональной этики и авторского права назвали претензии Rambler Group к компании Nginx бывшие сотрудники Rambler. Они, как обращает внимание «КоммерсантЪ», написали открытое письмо.

«Мы считаем последние события, действующими лицами которых стали наши коллеги, талантливые разработчики и основатели Nginx Игорь Сысоев и Максим Коновалов, чудовищным нарушением профессиональной этики и авторского права», — говорится в документе, который подписали 50 человек.

По мнению авторов письма, юридические претензии к Сысоеву и Nginx несостоятельны, так как его должность системного администратора в Rambler не обязывала создавать программные продукты, и такого задания от начальства он не получал.

«Сысоев работал над своим проектом самостоятельно, без поручения руководства, в свободное от основной работы время. Более того, он не являлся, насколько мне известно, разработчиком ПО, поэтому этот проект никак не мог быть ему поручен», — говорит бывший генеральный директор Rambler Денис Калинин.

«Главное, что необходимо понимать про Nginx — помимо труда Игоря, в него вложен труд тысяч разработчиков по всему миру», — пишут бывшие сотрудники Rambler.

12 декабря Rambler Group заявила о своих правах на программное обеспечение Nginx, поскольку софт разрабатывался ее бывшими сотрудниками с использованием ее ресурсов. Этому заявлению предшествовало возбуждение уголовного дела по обращению структуры Александра Мамута Lynwood Investments, которой Rambler Group уступила права на предъявление претензий. 12 декабря в московском офисе компании Nginx прошли обыски, а ее сооснователи Игорь Сысоев и Максим Коновалов были допрошены сотрудниками полиции. Сейчас они на свободе.

16 декабря совет директоров Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.