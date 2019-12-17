«Дылда» и «Он не может жить без космоса» вошли в шорт-лист премии «Оскар»

Фильм Кантемира Балагова «Дылда» и короткометражный мультфильм Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» попали в шорт-лист 92-й премии американской киноакадемии «Оскар», сообщается на сайте премии.

Фильм «Дылда» попал в десятку картин, выдвинутых в номинации «Международные художественные фильмы» (ранее известной как «Фильм на иностранном языке»). Среди других претендентов фильм «Боль и слава» Педро Альмодовара, «Паразиты» Пон Чжун Хо, «Отверженные» Ладжа Ли, «Раскрашенная птица» Вацлава Маргоула и другие.

«Он не может жить без космоса» претендует на победу в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм». Константин Бронзит уже дважды номинировался на «Оскар» — за мультфильмы «Уборная история — любовная история» (2009) и «Мы не можем жить без космоса» (2016).

Победителей назовут 9 февраля в Лос-Анджелесе.

