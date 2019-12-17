Противников свалки под Казанью оштрафовали, одного арестовали

На 165 тыс. 500 рублей оштрафовали задержанных при разгоне лагеря противников строительства мусорного полигона в Зеленодольском районе Татарстана, одного активиста арестовали.

Как сообщает «Апология протеста», 7 суток ареста получил Андрей Железнов за неповиновение полиции. Всего силовики задержали 19 человек, суд вечером 16 декабря рассмотрел 32 протокола в отношении 16-ти из них. Всем вменили организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка и неповиновение полиции. Дела еще троих активистов суд рассмотрит сегодня, ночь они провели в ОВД.

Появившийся 2 декабря по примеру Шиеса лагерь экоактивистов под Казанью был разогнан 16 декабря. Всех присутствующих в лагере задержали. Двум активисткам в ОВД потребовалась медицинская помощь.