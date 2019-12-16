Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx

Rambler принял решение отказаться от претензий к компании Nginx в рамках уголовного дела. Совет директоров холдинга решил расторгнуть контракт с юридической компанией, которая подавала заявление в правоохранительные органы от его имени, и призвал саму компанию отозвать это заявление, говорится в пресс-релизе, поступившем в Русскую службу Би-би-си.

Ранее юристы компании Lynwood вместе со специалистами по информационной безопасности и другими юридическими компаниями проверили, как сотрудниками холдинга разрабатывался проект Nginх — и пришли к выводу, что интеллектуальные права Rambler могли быть нарушены, говорится в сообщении. Именно поэтому в правоохранительные органы было подано заявление с просьбой проверить действия бывших сотрудников медиахолдинга Игоря Сысоева и Максима Коновалова. При этом ни с менеджментом холдинга Rambler, ни со Сбербанком, который готовился приобрести долю в медиахолдинге, этот шаг не согласовывался.

На прошлой неделе в компании Nginx, основанной российскими программистами Игорем Сысоевым и Максимом Коноваловым, прошли обыски. Уголовное дело было возбуждено по заявлению Rambler из-за его претензий на программное обеспечение, разработанное Сысоевым и Коноваловым — Сысоев начал работу над Nginx, еще будучи сотрудником Rambler. Теперь холдинг считает, что права на программу принадлежат ему.