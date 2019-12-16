Иван Жданов заявил о выдвижении в Госдуму

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов объявил о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы.

«За 10 суток ареста я принял важное решение — я выдвигаюсь в Госдуму. Нашу страну превращают в режимный объект с политзаключенными, ограничением интернета, давлением на бизнес и НКО. Я против!», — говорит он.





6 декабря Жданова задержали возле офиса ФБК и арестовали на 10 суток за пост об акции 14 июля у Мосизбиркома. Ему вменили организацию несогласованного митинга. Сегодня он вышел на свободу.



Выборы в Государственную думу России состоятся в 2021 году.