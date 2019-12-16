Андрей Пивоваров: Шиес — Россия в миниатюре

Чиновники и «предприниматели», конечно, купят квартиру в Ницце и поедут загорать. А люди так и останутся жить на родине. Именно потому я не сомневаюсь в победе местных активистов. Они всю эту шелупонь в погонах и без них скоро снесут.

Мы долго говорили с защитниками. Это смелые и свободные люди. Хотелось понять, как сделать так, чтобы пример Шиеса не заканчивался станцией, а чтобы их борьба заражала своим оптимизмом людей в других регионах, где власть идет в наступление на интересы людей. И, конечно, хотелось понять, чем мы можем помочь.

Причину сопротивления нам обозначили достаточно просто — это наша земля, здесь растут наши дети, мы будем вгрызаться в землю, но не отступим. Власть думала, что нашла глубинку, где всем все равно. Но оказалось всё с точностью наоборот. И сейчас защитники станции готовы ехать и делиться опытом с каждым. Внимательно смотрят на «Шиес 2» в Казани.

Помочь Шиесу может любой. В первую очередь информационно. Важно, чтобы люди в других регионах знали о происходящем в Шиесе и делились с окружающими. Если у вас есть время, приезжайте на место. Лагерь — особое место, где побывать, безусловно, стоит.

Мы много говорили и даже спорили о том, что будет дальше. Власти отступили, столкнувшись с сопротивлением, приостановили стройку, но не ушли с территории. Есть большой риск, что на длинной дистанции государство может переиграть людей.

На мой взгляд, единственный путь — повышать ставки, самим становиться властью. Уверен, представитель коммуны Шиеса с легкостью победит на муниципальных, региональных и федеральных выборах. Не кто-то со стороны, поднявший на штык экологическую повестку, а непосредственно человек из защитников, что в разы усилит позицию лагеря.

Мы часто видели, как власть обманывала сильные низовые движения, которые старались оставаться вне политики и не шли на выборы. Экологи, дальнобойщики. Я верю, что ситуация поменялась. Верю, что у людей на Шиесе есть сила и за ними правда. У них должно получиться. Помогать им нужно, конечно, всей страной.

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