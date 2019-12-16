Яндекс.Дзен и Ura.ru будут делиться с ФСБ данными пользователей

Роскомнадзор с подачи ФСБ добавил в реестр организаторов распространения информации ряд новых интернет-ресурсов, которые теперь обязаны собирать, хранить и предоставлять спецслужбам всю информацию о действиях и взаимодействиях пользователей. Как пишет «Роскомсвобода», в списке оказался Яндекс.Дзен и новостной портал Ura.ru.

Закон обязывает организатора распространения информации собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам, а также предоставлять силовикам все содержимое переписок, звонков и всех любых других действий и взаимодействий юзеров.