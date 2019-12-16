Директора ФБК вызвали к приставам из-за неисполнения решения суда по фильму «Он вам не Димон»

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов вызван в московское управление Федеральной службы судебных приставов как подозреваемый по уголовному делу о злостном неисполнении решения суда из-за фильма «Он вам не Димон». Уже завтра ему могут предъявить обвинение, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Владимира Воронина.

«Пока что он в статусе подозреваемого, хотят ознакомить с результатами экспертизы. Завтра могут предъявить обвинение», — пояснил адвокат.

Сегодня Жданов был задержан на выходе из спецприемника, где он отбывал арест в 10 суток из-за акции 14 июля около Мосгоризбиркома.

В августе было возбуждено уголовное дело из-за неисполнения решения суда об удалении фильма «Он вам не Димон». При этом в сентябре на допросе Жданов запросил очную ставку с Дмитрием Медведевым. В феврале 2019-го также из-за неисполнения приговора суда по фильму «Он вам не Димон» в федеральный розыск был объявлен бывший директор ФБК Роман Рубанов. ФБК заявлял, что полностью выполнил требования суда.