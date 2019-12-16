Ушел в отставку руководитель пенсионной реформы Франции

Верховный комиссар французского правительства, ответственный за пенсионную реформу, Жан-Поль Делевое подал в отставку в понедельник, 16 декабря, сообщает Reuters.

Отставка произошла на фоне борьбы правительства президента Эммануэля Макрона с профсоюзами, которые обещали усилить протесты, если пенсионная реформа не будет отозвана.

Президент Франции заявил, что принял отставку Делевое, которая, по его словам, не повредила работе исполнительной власти. «Президент приветствует его личную приверженность и его работу по пенсионной реформе», - говорится в заявлении.

На прошлой неделе от Жана-Поля Делевое требовали, чтобы он подал в отставку из-за потенциального конфликта интересов. Чиновник отказался раскрывать совмещаемые с местом в правительстве еще 13 должностей, например, пост добровольного администратора института обучения страхованию. А это сектор, который мог извлечь выгоду из пенсионной реформы.

Отставка Делевое стала потерей для Макрона не только потому, что он был ответственным лицом реформы, но и одним из его самых надежных союзников.