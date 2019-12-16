Путин подписал закон о штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 5 млн рублей за нарушение закона о СМИ-иноагентах, передает ТАСС.

Нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента повлечет за собой штрафы для граждан в размере 10 тыс. руб., для должностных лиц — 50 тыс. руб., для юридических лиц — 500 тыс. руб. В случае повторного нарушения санкции возрастут для граждан до 50 тыс. руб., для должностных лиц — до 100 тыс. руб., для юридических лиц — до 1 млн руб.

За грубые нарушения возможен арест на срок до 15 суток, для должностных лиц — штраф в размере 200 тыс. руб., для юрлиц — 5 млн руб. Под грубым будет пониматься неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение закона, который вступит в силу с 1 февраля 2020 года.