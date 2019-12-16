ЕСПЧ впервые рассмотрит дело о родительских правах трансгендера

Жалоба жительницы России, которой запретили видеться с детьми, когда она после развода сменила пол на женский, станет основой для прецедентного решения о родительских правах трансгендеров для всех стран Совета Европы. Как пишет «КоммерсантЪ», жалоба в ЕСПЧ, по словам юриста Проекта правовой помощи трансгендерным людям Татьяны Глушковой, была подана 4 сентября и принята к рассмотрению уже в конце ноября. Иск подан от гражданки России и от имени ее двух несовершеннолетних детей.

В 2008 году автор жалобы (на тот момент — мужчина) женился на россиянке, позже у них родились сын и дочь. В 2015 году супруги расстались, после чего автор обращения в ЕСПЧ, совершив трансгендерный переход, и по документам стала женщиной.

В 2017 году бывшая супруга трансгендерного человека, обратилась в суд и запретила ему видеться с детьми. Она считала, что информация о трансгендерном переходе может «нанести непоправимый вред психическому здоровью и нравственности детей», а также спровоцировать издевательства в школе. Также бывшая супруга сослалась на закон о запрете так называемой гей-пропаганды. Суд поддержал заявительницу. Одним из оснований стала экспертиза специалистов института Сербского, которые утверждали, что не знакомы с российскими научными исследованиями о воспитании детей в семьях, где один из родителей совершил трансгендерный переход, а западным исследованиям, где говорится, что эта информация не вредит детям, они не доверяют.

Рецензию на данную экспертизу от психиатра, завкафедрой медицинской психологии Казанского государственного медуниверситета Владимира Менделевича, которая была предоставлена защитой при апелляции, и в которой говорилось, что эксперты института Сербского не использовали в своей работе вообще никаких научных данных, Мосгорсуд отказался приобщить к делу. Аналогично поступил и Верховный суд. После этого дело ушло в ЕСПЧ.

«С юридической точки зрения, решение российского суда основывалось на экспертизе, которая была проведена откровенно тенденциозно, — говорит Татьяна Глушкова. — Недопустимо лишать человека возможности общаться с собственными детьми только на основании гендерной идентичности. Это является дискриминацией и вредит в первую очередь самим детям, которые лишаются возможности контактировать с одним из родителей, его воспитания, любви, эмоционального контакта с ним». Юрист надеется, что решение будет вынесено в течение года, «так как все понимают, что вопросы воссоединения детей и родителей необходимо решать как можно скорее».