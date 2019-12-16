Руководителей «Мемориала» вновь оштрафовали по закону об иноагентах

Тверской суд Москвы 16 декабря дважды оштрафовал председателя правления «Международного Мемориала» Яна Рачинского — каждый штраф по 100 тысяч рублей. В первом эпизоде его признали виновным в отсутствии маркировки иноагент в группе «ВКонтакте» «1968. Год прав человека», второй эпизод касается отсутствия маркировки в YouTube-канале «Международного Мемориала».

Также суд сегодня оштрафовал председателя Совета Правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова на 100 тыс. руб. за отсутствие маркировки в Twitter-аккаунте «Мемориала».

За последнее время суды рассмотрели 16 протоколов, составленных на общество и ПЦ «Мемориал» и их руководителей. Общая сумма штрафов достигла 3 млн. руб. Правозащитники объявили сбор средств на оплату штрафов.