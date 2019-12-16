Николай Ляскин: Сжигание мусора хотят приравнять к переработке

Долго думал, что может стоить сделать два отдельных поста, поскольку, что тема опубликованной терсхемы Москвы требует большого обсуждения, что законопроект о приравнивании сжигания мусора к его переработке. Но тут стало понятно, что обе темы в итоге сходятся в единую точку.

Поэтому дальше обсудим и первое, и второе, а потом я расскажу, почему эти две новости взаимосвязаны.



Итак, законопроект, приравнивающий мусоросжигание к утилизации, появился на сайте Государственной Думы. Теперь можно подробнее его изучить и понять, что он оказывается еще хуже, чем я предполагал. Так, поправки говорят, что если ТКО провели через сортировку, то потом ТКО можно подвергнуть «энергетической утилизации» в качестве возобновляемых источников энергии. Про «энергетическую утилизацию» и про то, как они все это хотят провернуть в нашем законодательстве мы поговорим отдельно, более углубленно. И да, то, что они называют «сортировкой» — всего лишь пропуск мусора через магниты. Магниты выловят металлы, ведь его намного проще сдать на переработку. А пластик? Текстиль?



А принимаются эти поправки для того, чтобы получать бюджеты из нацпроекта «Экология» (куда заложены триллионы). Ведь в нацпроекте написано, да и Путин лично говорил, что нам необходимо уходить от сжигания мусора к переработке! Вот они и нашли решение: назвать сжигание мусора переработкой.



Теперь про терсхему.



Кластеры «Бойня» и «Некрасовка». Я о них достаточно часто и много рассказывал уже. Они нужны для того, чтобы мусор перевозили на полигоны в виде упакованных спрессованых брикетов. Мощность каждого кластера — 1 миллион тонн отходов в год. Сколько из этого будет отбираться на переработку непонятно. Стали известны и затраты на строительство кластеров: «Некрасовка» обошлась городу в 9,1 млрд руб., «Бойня» - более чем в 15,2 млрд. Ну и отходы из «Некрасовки» и «Бойни» отправятся в Михали. Напомню, что станции Шиес в терсхеме не оказалось. Интересно как будет осуществляться транспортировка, ведь в Калугу из Москвы ведет не только железная дорога, но и прямая автомобильная. Где будет происходит разгрузка? Как далеко от ближайших населенных пунктов? И не стоит забывать, что в этой терсхеме появилась Владимирская область, но не указаны никакие объекты.



Мусоросжигающие заводы. В Москве у нас их два, один МСЗ-4 арендует «Хартия» Игоря Чайки, а МСЗ-3 принадлежит «Экотехпром». Оба завода продолжат работать до 2029 года (как минимум) и самое страшное, что в документе ничего не сказано о модернизации этих заводов.



И теперь самое важное. На это обратили внимание коллеги из канала «Trash Economy»: для всех МСЗ (и столичных, и подмосковных) в столбце «тип» указана «утилизация». При том, что соответствующие поправки Бурматова (тот самый скандальный законопроект) о приравнивании сжигания с выделением энергии к утилизации еще не приняты Госдумой и появились только в начале месяца.



И если для московского мусора предусмотрена предварительная сортировка перед его «утилизацией», то для мусора подмосковного она не предусмотрена. Тут важно отметить, что сжигать насортированный мусор недопустимо. С учетом того, что у нас сортировка только в стадии развития, в мусоре могут оказаться батарейки, градусники и так далее.



Возникает вопрос: либо те, кто составляли терсхему допустили ошибку, раз не прописали предварительную сортировку (об этом, кстати, говорится и в поправках Бурматов), либо это сделано намерено? Стоит надеяться, что все-таки по ошибке. Иначе нас ждет вообще сжигание мусора без его сортировки.



И хочется освежить в памяти историю из далекого 2010 года. Тогда господин Бурматов занимал пост заместителя руководителя «Молодой Гвардии». И тогда произошел скандал. Связан он был с тушением пожаров членами «Молодой Гвардии» в Ростовской области. Тогда на сайте «Единой России» разместили фотографии и видеоролик о том, как молодые активисты помогают бороться с пожарами местным жителям. Блогеры обнаружили, что опубликованный снимок был сделан двумя годами раньше, дым на фотографии добавлен с помощью графического редактора, а одежда активистов подозрительно чистая для людей, работавших в условиях пожара и сгоревшего леса. Вскоре снимок с сайта исчез, а через несколько месяцев Бурматов покинул свой пост.



И теперь этот же Бурматов принимает поправки, которые проблемы только могут усугубить. Уже тогда было понятно, что этот человек не является профессионалом и как он вообще может принимать подобные поправки? Как ему вообще можно подобное доверять? Это бесчеловечно.



Поэтому в конце этого длинного текста я хочу позвать вас завтра к 11 утра к зданию Государственной думы. Я планирую встать с одиночным пикетом и я знаю, что не только я один. Бояться нам нечего, мы будем соблюдать все необходимые правила. Однако, молчать нам нельзя сейчас! Мы должны во всеуслышание заявить о своем несогласии.

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