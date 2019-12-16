На задержанных в эколагере под Казанью составили протоколы об организации массового пребывания граждан

На активистов разогнанного полицией лагеря, организованного против строительства мусоросжигательного завода под Казанью, составляют протоколы по редкой в применении статье 20.2.2 КоАП. За первое полугодие 2019 года по ней в России было привлечено всего 40 человек, сообщает «Апология протеста».

Статья 20.2.2 КоАП применяется за организацию массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. Она предусматривает административный арест до 15 суток. Кроме этого, полиция планирует составлять еще один протокол по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Появившийся 2 декабря по примеру Шиеса лагерь экоактивистов под Казанью, был разогнан 16 декабря. Всех присутствующих в лагере задержали. Двум активисткам в ОВД потребовалась медицинская помощь.