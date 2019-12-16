На 14 лет колонии осудили экс-министра финансов Подмосковья

Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии общего режима бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Он признал вину в хищении, растрате и легализации свыше 14 млрд руб., передает «Интерфакс».

Также суд запретил Кузнецову занимать должности на государственной службе в течение трех лет. В полном объеме удовлетворены гражданские иски потерпевших, включая администрацию Московской области, о возмещении ущерба более чем на 14 млрд руб.

Участники организованной группы, в которую входил Кузнецов, в 2005-2008 годах приобрели путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, «права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям». Похищенные деньги были выведены в офшоры на Кипр, а впоследствии на них были приобретены элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и другое имущество.

Кузнецов был экстрадирован из Франции в Россию в начале 2019 года.