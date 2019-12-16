Виктор Шендерович: Несколько слов о вреде закона

Константин Котов сидит по закону. Он же выходил на третий одиночный пикет!

Ну хорошо, нетерпеливые дармоеды из Центра «Э» свинтили его до того, как он развернул свой плакатик, - но это же чистая формальность! Ну, развернул бы он его через пять минут – свинтили бы по закону.

Тысячи людей (я в их числе) летом этого года стали правонарушителями и преступниками, - по закону! То есть, конечно, упыри метелили нас и просто так, но в принципе – в полном соответствии с духом закона. Просто дух этого закона в том и состоял, чтобы нас метелить. И ведь даже предупреждали перед тем, как приступить к экзекуциям: не мешайте проходу граждан! А мы мешали. Вот нас и выпороли прилюдно, какие претензии?

И уж в полном соответствии с законом приговорен к миллионным штрафам иностранный агент «Мемориал», забывший в одном случае из тысячи нашить на себя предусмотренную законом звезду…

Все всегда делалось по закону.

По римским законами распинали Христа, по законам святой инквизиции жгли еретиков, в полном соответствии с законами работали Освенцим и сталинские расстрельные «тройки», по закону отсекают головы в Саудовской Аравии... За Уганду не поручусь – не исключено, что скармливание оппозиционеров крокодилам не было там прописано буквально, но уж в Северной Корее в настоящее время – полное торжество закона, уверяю вас!

Законы принимают люди. Преступные люди, дорвавшиеся до власти, принимают преступные, антиправовые законы. Сам знак параграфа, писал Станислав Ежи Лец, выглядит как орудие пытки; ничего святого в этих поганых значках нет. Это просто инструменты, с помощью которых легитимизируется насилие. Огнеметы, которыми выжигается человеческое достоинство и сама жизнь…

В этих условиях соблюдение закона становится нравственно порочным, а иногда и прямо невозможным. Мы не овощи из сказки «Чипполино» - мы не сможем меньше дышать, когда они введут налог на воздух! В какой-то момент, в полном соответствии с заветами классиков, количество неотвратимо перейдет в качество, и за неимением правовых возможностей восстановить справедливость, люди перейдут к неправовым.

Иногда это делают даже овощи.

Далее – см. не сказку "Чипполино", нет! См. учебник истории...

Вам нравятся реки крови? – продолжайте плодить свои «законы». То, что по дремучести кажется вам укреплением стабильности, на самом деле – стремительный разгон для прыжка на грабли. Мало не будет.

Этот текст – не призыв к неповиновению. Это краткий исторический обзор, неповиновение объясняющий. Напоминающий о неотвратимости прилета маятника, о цене авторитарной упертости.

Если бы в Генте во времена Клааса отловили герцога Альбу, с ним поступили бы не по закону, но, согласитесь, вполне справедливо. Это же касается обслуги Освенцима, товарища Чаушеску и всех остальных идеологически крепких людоедов, прорвавшихся к рычагам власти.

Не скрою, это касается и людей в мантиях, выносящих сегодняшние политические приговоры в России. А также тех, кто эти приговоры им диктует. А также всех, кто олицетворяет этот полицейский режим.

Ну, а дальше - на кого бог пошлет, конечно… Вырвавшись на волю, насилие становится неуправляемым – и как правило, заканчивает свой цикл новой диктатурой. Это азбука.

Скучно объяснять эту азбуку. Тоскливо проповедовать таблицу умножения. Чувствуешь некоторое отчаяние, когда громко, раз за разом, напоминаешь о необходимости спускать за собой воду и мыть руки. Но вы уж извините.

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