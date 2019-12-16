Rambler Group не станет требовать полной блокировки Twitch в России

Гендиректор Rambler Group Рафаэль Абрамян заявил, что компания достигла «ряда договоренностей» со стриминговым сервисом Twitch в рамках судебного разбирательства. В Twitch ранее заявляли, что мировое соглашение не обсуждается, отмечает «КоммерсантЪ».

Абрамян уточнил изданию, что «речи о блокировке всего ресурса на территории России не идет». «В первые три месяца трансляций мы столкнулись с проблемой массового пиратства контента английской премьер-лиги на ресурсе Twitch, что нанесло нам существенный ущерб — прямые убытки нашего бизнеса. В результате переговоров с Twitch был достигнут ряд договоренностей. Совместно с Twitch мы будем противодействовать трансляциям пиратского контента», — рассказал гендиректор Rambler Group.

В рамках иска Мосгорсуд ранее временно заблокировал трансляции АПЛ на Twitch (сезоны 2019–2022 годов). В Rambler Group допускали, что подпишут с сервисом мировое соглашение. В Twitch говорили, что о мировом соглашении «речи не идет».

Ранее стало известно, что в Мосгорсуд подан иск ООО «Рамблер Интернет Холдинг» к Twitch Interactive с требованием блокировки Twitch в России и взыскания компенсации в размере 180,345 млрд руб. Компания насчитала 36 тыс. случаев нарушения прав на показ матчей английской премьер-лиги по футболу, которыми владеет в России.