Ивана Жданова задержали после освобождения из спецприемника

Директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова полиция задержала сразу после его выхода из спецприемника, где он отбывал арест, сообщил в Twitter соратник Жданова Борис Золотаревский.

«Путин препятствует деятельности ФБК, боится выхода расследований и пытается помешать исключению из реестра иногентов: фонд проходит в настоящее время внеплановую проверку. Мешают работе общественно значимой организации в трудный период», — отмечает глава юридической службы ФБК Вячеслав Гимади.

6 декабря Жданова задержали возле офиса ФБК и арестовали на 10 суток за пост об акции 14 июля у Мосизбиркома. Ему вменили организацию несогласованного митинга.