Московская Хельсинкская группа просит о финансовой поддержке

Московская Хельсинкская группа обратилась за финансовой поддержкой, так как «получение государственного финансирования для МХГ маловероятно».

«Нашими приоритетами всегда были и остаются правовые и правозащитные просветительские программы, развитие гражданского контроля за деятельностью органов власти. Мы на протяжении десятилетий ведем системный мониторинг ситуации с правами человека в Российской Федерации, взаимодействуя с нашими коллегами в регионах, и адресуем его результаты и соответствующие рекомендации властям. Каждый горд наши юристы получают не менее 450 – 500 обращений, по которым оказывают бесплатную консультационную помощь, обращаются самостоятельно в различные инстанции на национальном уровне, а в случаях, когда национальные механизмы исчерпаны – помогают людям с обращениями в ЕСПЧ», — говорится в обращении МХГ.

Возможность помогать жертвам нарушений прав человека будет зависеть от общественной поддержки и пожертвований сограждан, отмечают правозащитники.

Поддержать МХГ можно на сайте организации, отправив разовое или оформив постоянное пожертвование.