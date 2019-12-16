В Индии студенты присоединились к протестам против нового закона о гражданстве

Новый закон о гражданстве, который не предоставляет равные права переселенцам с различными религиозными убеждениями, вызвал массовые протесты. К нему присоединились и студенты, действия полиции в отношении которых подверглись резкой критике, пишет Reuters.

В понедельник, 16 декабря студенты забросали камнями полицию, которая заперла ворота колледжа в городе Лакхнау. В воскресенье силовики вошли в кампус университета в столице Нью-Дели и применили слезоточивый газ, для разгона протеста. По меньшей мере 100 человек были ранены. Аналогичные столкновения произошли в мусульманском университете штата Уттар-Прадеш. В течение ночи и в понедельник акции протеста прошли и запланированы еще в нескольких вузах.

Глава университета в столице Нью-Дели потребовал провести расследование того, почему полиции разрешили войти в кампус. Сотни людей собрались возле штаб-квартиры полиции Нью-Дели, чтобы выразить протест против жестокости силовиков и задержания студентов, хотя те заявили, что действовали сдержанно.

Лидер главной оппозиционной партии Конгресса Рахул Ганди обвинил правительство в разделении индийского общества и призвал к ненасильственной Сатьяграхе (стратегия пассивного политического сопротивления, используемая Махатмой Ганди).

Некоторые болливудские знаменитости также подвергли критике действия полиции.

Новый закон, который уже одобрил индийский парламент, предусматривает упрощенный способ получения гражданства для беженцев из Бангладеша, Пакистана и Афганистана, поселившихся в Индии до 2015 года и исповедующих немусульманские религии, так как они подверглись преследованиям на родине. Критики говорят, что закон, который не предусматривает то же положение для мусульман, ослабляет светские основы индийского законодательства.

Самые жестокие протесты из-за закона о гражданстве за последние несколько дней произошли в северо-восточном штате Ассам, где разгневанные люди жгли здания и вокзалы. Там убиты как минимум два человека.