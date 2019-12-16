Александр Ивахник: Кто займет пост лидера лейбористов после поражения на выборах

Одним из неизбежных следствий тяжелого поражения Лейбористской партии на парламентских выборах в Великобритании станет жесткая борьба за пост нового партийного лидера. Джереми Корбин уже заявил, что оставит пост лидера после «процесса размышлений» о причинах неудачи партии и дискуссии о будущей политике. Скорее всего, это произойдет к весне. Уже в ходе предвыборной кампании многие лейбористские кандидаты жаловались на то, что избиратели отторгают партию именно из-за фигуры ее лидера, который воспринимается как левый экстремист, тянущий страну в пучину потрясений. В такой ситуации казалась бы логичной замена Корбина на более умеренную фигуру, которая откажется от прежних непопулярных в широких слоях и особенно в бизнес-среде лозунгов (широкая национализация, рост налогов на компании и т.п.).

Однако в Лейбористской партии всё не так просто. Неожиданное избрание ветерана крайне левого крыла Джереми Корбина лидером партии в 2015 году, после второго поражения на всеобщих выборах, вызвало мощный приток в партийные ряды радикально настроенной молодежи. Она считала, что центристскому курсу правительства Джеймса Кэмерона нужно противопоставить отчетливую левую альтернативу, отказавшись от «нового реформизма» Тони Блэра. Опираясь на горячую поддержку со стороны низовых левых активистов, Корбин сумел не только отбить попытку умеренных лейбористских депутатов сместить его с поста лидера в 2016 году, но и провести в национальный исполком и теневой кабинет большое число своих сторонников. Они преобладают в руководстве партии и поныне и намерены после ухода Корбина сохранить «корбинизм».

Конечно, в теневом кабинете есть претенденты на лидерский пост, которые не согласны с крайностями курса Корбина и хотели бы вернуть партию на широкую платформу, с которой она смогла бы снова побеждать на выборах. Это, прежде всего, теневой министр по делам Брекзита Кир Стармер и теневой министр иностранных дел Эмили Торнберри. Однако победить им будет нелегко. Многое будет зависеть от позиции профсоюзных лидеров, в первую очередь Лена Маккласки, лидера крупнейшего профсоюза страны Unite, являющегося крупным донором партии.

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