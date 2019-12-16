Уровень загрязнения воздуха в Сиднее в 11 раз превысил «опасный»

Из-за бушующих в Австралии лесных пожаров, ветров и высокой температуры воздуха Сидней заволокло плотным дымом. Здания приходится эвакуировать из-за самопроизвольного срабатывания систем пожарной сигнализации, а гавань очистили от кораблей, так как они не видели паромы, сообщает The Guardian.

Школы не выпускают детей на улицы в обеденный перерыв, а люди не снимают с лица масок. Медики получают до 100 вызовов в день, связанных с затрудненным дыханием. Людей просят стараться не покидать дома.

Чиновники называют задымление беспрецедентным, так как такого плохого качества воздуха не было даже в 2009 году, во время пыльной бури. Синоптики сообщают, что во вторник температура воздуха превысит 40 градусов и называют этот день «смертельным».

За время бушующих в Австралии пожаров погибли шесть человек, выгорело около 700 домов и не менее 2,7 млн. га территорий. Многие города могут столкнуться с нехваткой воды к январю, если не начнутся дожди.