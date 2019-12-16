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Генпрокуратура закупает гольф-кары стоимостью 3 млн рублей

16.12.2019

Два электромобиля для перемещения по полям для гольфа «в целях обеспечения нужд Российской Федерации» закупает Генпрокуратура на основании личного приказа Юрия Чайки. Соответствующий конкурс на сайте госзакупок нашел Znak.com.

В документации говорится, что гольф-кары должны быть новыми и изготовленными не ранее 2019 года. Заказ ведомство разместило на основании личного приказа генпрокурора Юрия Чайки. Контракт был заключен 9 декабря этого года, у поставщика — ООО «АГРО АЛЬЯНС» — есть 14 дней на поставку.

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