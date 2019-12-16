СК завершил расследование дела Александра Шестуна

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Его обвинили в мошенничестве; легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления; незаконной предпринимательской деятельности и получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2003 по 2018 годы через доверенных лиц Шестун создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков. Также ему инкриминируется получение взятки за общее покровительство.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Александра Шестуна арестовали 14 июня 2018 года. Свое дело он считает политически мотивированным. За несколько месяцев до ареста он опубликовал видеообращение к Владимиру Путину, в котором рассказал о принуждении к отставке под угрозой конфискации дома и уголовного преследования. По его словам, увольнения добивался губернатор Московской области Андрей Воробьев. В СИЗО Шестун держит длительную голодовку.