Во Франции более 600 врачей хотят уйти в отставку из-за низкого финансирования здравоохранения

Французские врачи заявляют, что сокращение бюджета, закрытие койко-мест и нехватка персонала могут привести систему здравоохранения к краху. В открытом письме 660 медиков заявили, что уйдут из больниц, если правительство не увеличит финансирование отрасли, сообщает The Guardian.

Врачи призывают власти к срочным переговорам. Во Франции забастовки в больницах длятся уже девять месяцев. Они начались в марте в отделениях неотложной помощи и с тех пор распространились по самым разным отделениям от педиатрии до психиатрии, причем младший персонал также присоединяется к протестному движению в этом месяце.

Во вторник 17 декабря медики выйдут на всеобщий митинг с плакатами: «Государственные больницы: чрезвычайная ситуация, угрожающая жизни».

Президент Франции Эммануэль Макрон много месяцев утверждал, что больницы и отделения неотложной помощи испытывают трудности в основном из-за плохой организации здравоохранения, ссылаясь на отсутствие врачей общей практики, которые должны лечить пациентов в городах и сельской местности. В прошлом месяце он все-таки также признал необходимость увеличения финансирования, заявив, что ситуация хуже, чем он думал. Но предложенные президентом дополнительные €1,5 млрд в течение трех лет для увеличения финансирования больниц и премии для персонала были отклонены протестными группами врачей как недостаточные.

В 2000 году Всемирная организация здравоохранения оценивала систему здравоохранения Франции как лучшую в мире. В 2017 году по данным Института показателей и оценки здоровья страна опустилась на 15-е место по качеству медицинской помощи. С 2005 года государственные больницы были вынуждены сократить расходы на €9 млрд, что привело к сокращению сотен койко-мест и десятков операционных, а заморозка зарплат стала причиной ухода врачей в частный сектор.