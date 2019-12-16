Леонид Волков: Война Рамблера с цивилизованным миром

Почему великий китайский файрволл оказался таким успешным? (По меркам авторитарных режимов, разумеется).

Не потому, что там какая-то уникальная система фильтрации. Каждый, кто был в Китае, знает — большинство коммерческих VPN-сервисов легко справляются с обходом китайских блокировок, и нет проблемы пользоваться там запрещенными Google и Facebook.

И даже не потому, что там работает огромная, полумиллионная армия цензоров, которые тщательно обозревают китайский интернет на предмет упоминания бочонков меда (председатель Си ужасно обижается на сравнения с Винни-Пухом) и прочей крамольной мерзопакости.

А в первую очередь потому, что внутри Китая сформировалась огромная и полная экосистема национальных сервисов, которые закрывают потребности 95% пользователей. Мессенджеры, поисковики, соцсети, платежные системы и стриминговые сервисы — все это есть китайское, понятное местному пользователю, отлично работающее. В том или ином возрасте новый пользователь впервые попадает в интернет, и там его ждут WeChat и Alibaba; ему просто даже не приходит в голову, что для чего-то могут понадобиться Facebook и Amazon.

Вот на чем, в первую очередь, держится уникальная китайская модель государственного контроля над интернетом, а не на технических решениях.

Так что я согласен: войну Рамблера со всем цивилизованным миром, как и анонс очередного «убийцы YouTube» от маленьких друзей Центра Э из МейлРуГрупп стоит рассматривать именно в этом контексте. Все в том же контексте — в рамках решения задачи высшей государственной важности, создания подконтрольного и подцензурного Рунета к политическому циклу 2021-24 годов.

Будут пилить национальную экосистему сервисов, одновременно отгораживаясь от мировых: забанят Твич; посмотрят, как оно пойдет; выпустил ТоварищМайорTube и попробуют забанить YouTube — такой план.

Разумеется, ничего не выйдет (вспомните судьбу RuTube, TamTam, Futubra и прочих Спутников), но денег попилят изрядно.

Ну и напомню, что для того чтобы все это понимать, надо помнить о базовом правиле: любое действие в Рунете в ближайшие два года будет делаться только для того, чтобы:

а) всех напугать;

б) ввести технические ограничения;

в) украсть денег;

— в тех или иных комбинациях.

(В данном случае речь идет о сочетании приоритетов б) и в)).

Источник