Под Казанью разогнали лагерь экоактивистов

Лагерь активистов, протестующих против строительства мусоросжигательного завода под Казанью, разогнали силами ОМОН. Как сообщает «Апология протеста», всех присутствующих в лагере задержали (более 10 человек) для составления протоколов по ст. 20.2 КоАП о нарушении при проведении массовой акции.

Палаточный лагерь под Казанью в Зеленодольском районе появился 2 декабря. Экозащитники отмечали, что строительство подъездной дороги к будущему мусоросжигательному заводу уже ведется, хотя документы у строителей оформлены ненадлежащим образом. Жители Зеленодольского района и Казани с 29 ноября по 1 декабря блокировали движение строительной техники, но строительство дороги продолжалось по ночам. Тогда активисты решили встать круглосуточным палаточным лагерем, который они назвали «Шиес-2».