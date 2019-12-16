Павел Чиков об инициативах Ramler и Mail.ru

Скорее, Бродяга.ру (с англ.) вместе с Mail.Ru не угадали, а были определены базовыми сервисами будущего изолированного Рунета, получили полную поддержку Кремля и теперь под управлением чекистов будут подминать под себя разных конкурентов, получая при этом мощные вливания из бюджета на создание разных русских ютубов.

Уверен, Рамблер считает большой удачей такую поддержку своего развития. Отсюда и вся мощь королевской рати в лице полицейских и Мосгорсуда в распоряжении.

А Яндекс ещё какое-то время похорохорится, пытаясь сохранять гуд лукинг.

Так что рейдерскими захватами и свежими блокировками история не закончится. Наоборот, ими всё только начинается.

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