Премьер Китая: Гонконг еще не вышел из «дилеммы» протеста

Премьер-министр Китая Ли Кэцян в Пекине на встрече с главой Гонконга Кэрри Лам заявил, что Гонконг еще не преодолел «дилемму», с которой столкнулась экономика полуавтономии после нескольких месяцев протестов. Об этом пишет Reuters.

Ли встретился с Лэм во время служебного визита последней на материковый Китай, в рамках которого глава Гонконга должна встретиться и с председателем КНР Си Цзиньпином. «Правительство особого административного района должно положить конец насилию и остановить хаос в соответствии с законом и восстановить порядок», — сказал Ли Кэцян на встрече с Лэм.

Местные СМИ считают, что после встречи с Си Цзиньпином Гонконг ждут новые указания относительно разрешения политического кризиса в городе, включая возможную перестановку в кабинете министров.

Накануне поздно вечером в Гонконге прошли очередные столкновения протестующих с полицией. Группы молодых людей в масках, возмущенные тем, что китайцы вмешиваются в дела Гонконга, перекрыли дороги вокруг района Монг-Кок, в котором расположено множество торговых центров, и устроили там погромы. Полиция применила против них слезоточивый газ, чего не было уже почти две недели.

Гонконг вступил в первую за последние десять лет рецессию в третьем квартале 2019 года, из-за того что туризм и розничная торговля страдают от длящихся седьмой месяц протестов. А по данным международного аэропорта Гонконга, в ноябре произошло наибольшее снижение количества пассажиров за последние десять лет. Администрация Лам пообещала простимулировать экономику $3,2 млрд, но аналитики говорят, что это вряд ли поможет, если беспорядки будут продолжаться. А около 7 тыс. лицензированных торговых предприятий из 64 тыс. заявили, что они будут вынуждены закрыться в течение следующих шести месяцев. Однако демонстранты все еще пользуются большой поддержкой населения.