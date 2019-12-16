Александр Пожалов: Поможет статистика

Конец года у правильных управленцев — время не только подводить итоги выполнения нацпроектов и KPI, но и ковать будущие победы. В этом, как всегда, поможет статистика.

«Мусоросжигание» на этой неделе приравняют к «утилизации» мусора — и это позволит выполнить KPI нацпроекта по экологии по доле утилизированных отходов.

Минэкономики разработало новую методику расчёта производительности труда на предприятиях, по отраслям и регионам — и это поможет выполнить ещё предыдущий майский указ о создании 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. А для пущей верности устанавливать целевой показатель по числу таких рабочих мест в министерстве будут ретроспективно (ожидает «Коммерсант»).

Такими темпами через год-два выяснится, что нацпроекты исполнены на пять с плюсом — и только вечно недовольные избиратели опять этого не понимают и голосуют на выборах в Госдуму не по KPI.

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