Большинство россиян не приемлет насилия в семье

По данным ВЦИОМ, 70% россиян считают необходимым принятие закона о профилактике домашнего насилия. В недопустимости любого физического насилия в семье уверены 90%, и только 8% полагают, что ударить супруга можно «при определенных обстоятельствах». 50% считают, что прощать даже первый случай семейного насилия нельзя (готовы простить 39%), пишут «Ведомости».

Социологи зафиксировали, что ответы мужчин и женщин заметно разнятся. Например, закрыть глаза на первые побои в семье согласны 52% мужчин и только 29% женщин, а не настроены на прощение соответственно 34% и 62%. Женщины гораздо активнее мужчин (80% против 57%) выступают за принятие закона и больше говорят о недопустимости семейного насилия (94% против 85%).

Гендерные отличия в ответах предсказуемы, ведь женщины чаще являются жертвами такого насилия, а те, кто с ним не сталкивается, испытывают солидарность с теми, кто насилию подвергался, говорит директор по стратегическому развитию ВЦИОМа Степан Львов.

В конце ноября для общественного обсуждения был опубликован законопроект о профилактике домашнего насилия. До 15 декабря рабочая группа Совета Федерации принимала отзывы и замечания к документу.