Аббас Галлямов: Низы КПРФ явно радикализуются

За два последних дня с откровенно антипутинскими лозунгами выступили коммунисты как минимум трёх регионов — Москвы, Иркутска и Севастополя. Звучали нелицеприятные для президента слова на митингах КПРФ и в других субъектах. Низы партии явно радикализуются, давление на партийное руководство усиливается. Если последнее захочет удержать ситуацию под контролем, ему тоже придётся двигаться в направлении большей оппозиционности.

Так системная оппозиция становится несистемной. Это и есть главный результат действий режима в отношении Левченко и Грудинина.

Мне кажется, раньше Кремль работал не так топорно.

Источник