NYT: США впервые за 30 лет выслали заподозренных в шпионаже китайских дипломатов

США выслали двух китайских дипломатов, после того как они пытались проникнуть на военную базу в Вирджинии, пишет The New York Times со ссылкой на источники. Это первое выдворение дипломатов КНР, подозреваемых в шпионаже за последние 30 лет, отмечает газета.

В конце сентября два сотрудника китайского посольства с супругами подъехали к контрольно-пропускному пункту для въезда на базу. Охрана потребовала от них развернуться и покинуть объект, так как у них не было разрешения. Но дипломаты продолжили путь, пока их не удалось задержать. Позже они пояснили, что плохо знают английский и не поняли инструкций охраны. Собеседники NYT считают, что дипломаты пытались определить, как работает система обеспечения безопасности на базе.

По мнению властей США, по крайней мере один из китайских чиновников был офицером разведки, действующим под дипломатическим прикрытием.