Московский мусор поедет в Подмосковье, Владимирскую и Калужскую области

В проекте территориальной схемы обращения с бытовыми отходами Москвы до 2029 указано, что большая часть собранного за 10 лет мусора (58 из 83 млн т) отправится в Калужскую и Владимирскую области, а также в Подмосковье. Полигона, который планируется построить в Шиесе, в документе нет, но это не значит, что он там не появится в будущем, пишет РБК.

Документ корректирует схему обращения с отходами 2016 года. Отмечается, что замечания к документу можно было отправлять до 1 декабря, а его общественное обсуждение должно завершиться 16 декабря.

«Они документ не показывали ни нам, как общественности, ни компаниям отрасли. И замечаний до 1 декабря по этой причине мы прислать не успели», — говорит глава комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России Альбина Дударева.

В Московской области мусор из столицы планируют размещать на 11 комплексах переработки отходов, из которых сейчас построено четыре. С 2022 года мусор из Москвы повезут на четыре мусоросжигательных завода — в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Воскресенске и Ногинске, которые планирует построить «дочка» «Ростеха» «РТ-Инвест».

Большая часть отходов, направляемых в Калужскую область, поступит в экотехнопарк около деревни Михали, при строительстве которого были массовые протесты местных жителей.

Согласно схеме, Москва планирует захоронить во Владимирской области за десять лет около 9 млн т мусора. Губернатор региона Владимир Сипягин строил свою предвыборную кампанию в 2018 году на борьбе с мусором из Москвы и области, но отходы продолжают поступать в регион, вызывая протест жителей. Председатель комитета общественных связей и СМИ администрации Владимирской области Григорий Белов 13 декабря заявил, что в скорректированной территориальной схеме обращения с отходами Владимирской области не предусмотрен ввоз на территорию субъекта мусора из соседних регионов. Любое иное взаимодействие по этому вопросу возможно только в рамках дополнительных соглашений, а их в настоящее время — нет.

В московской схеме нет полигона в Шиесе Архангельской области, однако источник РБК говорит, что если строительство объекта все-таки согласуют, схему можно будет скорректировать. «Но сейчас включение Шиеса в территориальную схему могло бы повлиять на усиление общественных протестов», — объяснил он.