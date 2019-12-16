Евгений Гришковец: Демоны злорадства

Здравствуйте!

Тринадцатого декабря состоялась премьера долгожданного нами, надеюсь, и другими, EP — или можно назвать это по-русски «короткого альбома» проекта Гришковец и «Бигуди».

Это три новых песни. А незадолго до него мы предъявили миру песню и видео «Письмо другу». Для меня это огромное событие! Мы молчали почти десять лет…

Несколько слов хочу сказать про песню «Демоны»… Как только появилась рабочая версия этой песни, я, конечно же, стал показывать её друзьям и коллегам. И, честно говоря, был весьма и весьма сильно удивлён, а то и обескуражен неожиданно буквальной и прямолинейной реакцией на это наше произведение.

Допускаю и предполагаю, что подобная реакция может случиться у многих слушателей, поскольку тема этой песни и моего высказывания для многих является закрытой, если не сказать табуированной.

Говорить о злорадстве очень трудно. Ещё труднее в нём признаться… А злорадством просто переполнена наша сегодняшняя жизнь. Злорадство буквально является главным ресурсом нашей и не только нашей пропаганды. Главные телевизионные политические шоу практически ничем, кроме злорадства, не занимаются. Догадываюсь и даже уверен, что с обратной стороны происходит то же самое.

Я часто сам себя ловлю на злорадстве. Ловлю себя на том, что хочу узнать о неуспехах, а лучше провалах, тех моих коллег, чьё творчество мне несимпатично или категорически не нравится. Понимаю, что меня задевают или огорчают их успехи. Я пытаюсь это в себе подавить, но это получается не всегда, а то и вовсе не получается.

Наша пропаганда сладострастно муссирует только чудовищные новости из Украины или из Европы, с подтекстом: «мол, мы же говорили, мы предупреждали»… И всё это только углубляет и разжигает вражду и самодовольство.

Это и есть те самые демоны, о которых мне так хотелось высказаться в произведении «Демоны». Я признаюсь в своих и вижу, как многие не готовы и не хотят себе в них признаться.

С какого-то момента я перестал смотреть криминальные новости и правовые передачи. Я перестал их смотреть после того, как увидел репортаж про близкого мне человека, в чьей честности я не сомневаюсь, но который был арестован и всенародно опозорен, а потом я слышал много злорадных высказываний в его адрес. Тогда я поймал себя на том, что сам неоднократно злорадно смотрел подобные репортажи о незнакомых мне людях.

Злорадство и самодовольство всегда ходят вместе, и нет ничего более постыдного. Вот о чём мне хотелось высказаться, но я не знал как. Теперь получилось. Для этого мне необходима была та музыка, которую написал Максим Сергеев и группа «Бигуди».

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