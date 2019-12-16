Mail.Ru Group планирует запустить свой видеохостинг

Собственный видеосервис в 2020 году планирует запустить Mail.Ru Group. Как рассказал РБК гендиректор компании Борис Добродеев, платформа будет подбирать ролики в зависимости от интересов пользователя аналогично тому, как это сейчас делает YouTube.

По словам Добродеева, до сих пор в Mail.Ru Group исходили из того, что самое ценное — это социальные сервисы, где пользователь сам выбирает, на что он подписан. «Но в последнее время мы видим, что открываются ниши для контента, который не привязан непосредственно ни к подпискам, ни к друзьям пользователей. Несмотря на то что в YouTube есть подписки, он потребляется скорее через рекомендации, которые делает сам сервис», — пояснил он.

