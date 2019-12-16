Rambler Group требует блокировки стримингового сервиса Twitch

В Мосгорсуд подан иск ООО «Рамблер Интернет Холдинг» к Twitch Interactive с требованием блокировки Twitch в России и взыскания компенсации в размере 180,345 млрд руб. Компания насчитала 36 тыс. случаев нарушения прав на показ матчей английской премьер-лиги по футболу, которыми владеет в России, пишет «КоммерсантЪ».

«В связи с тем, что нами было выявлено значительное количество случаев незаконных трансляций на ресурсе Twitch, мы были вынуждены обратиться в суд к компании Twitch Interactive с требованием пресечения распространения пиратских трансляций», — подтвердил изданию руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович.

Представитель Twitch Юлианна Табастаева настаивает, что требования несправедливы, сервис «только обеспечивает доступ пользователей к платформе, не размещает собственный контент, не может менять контент, размещаемый пользователями или отслеживать возможные нарушения прав». При этом Twitch принял все необходимые меры для устранения нарушений, «несмотря на то что Rambler не направлял никаких официальных уведомлений, только скриншоты страниц, да и те без конкретных дат», утверждает Табастаева.

Для Twitch российский рынок — третий или четвертый по аудитории, это примерно 6–7% от общего числа пользователей, блокировка будет ударом по игровой индустрии, полагает основатель «Канобу» и Rawg Гаджи Махтиев. «Наряду с YouTube это место социализации миллениалов. Если суд встанет на сторону Rambler, очевидно, что следующим под удар попадет YouTube, но при любых блокировках и запретах вернуть молодых людей к просмотру ТВ уже не удастся», — уверен Махтиев. «Если Twitch будет заблокирован, значит, мы в шаге от блокировки YouTube», — согласен сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша.