Премьер Шотландии заявила о новом референдуме о независимости

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что высокие результаты ее Шотландской национальной партии на британских выборах убедили ее провести новый референдум о независимости.

«Потрясающая победа на выборах прошлой ночью для SNP возрождает, усиливает и укрепляет мандат, который предлагает народу Шотландии выбор в отношении его будущего», — заявила Стерджен, выступая в Эдинбурге, передает «Интерфакс».

По итогам выборов, Шотландская национальная партия заняла третье место с 48 местами: это на 13 больше, чем по итогам выборов 2017 года. По мнению Стерджен, результаты парламентских выборов в Великобритании ясно показали, что шотландцы не хотят выходить из ЕС, так как в Шотландии ее партия одержала победу над победителями британских выборов: выступающими за Brexit консерваторами.

В сентябре 2014 года в Шотландии уже проводили референдум о независимости от Великобритании, и тогда сторонники независимости проиграли. В конце марта 2017 года парламент Шотландии проголосовал за проведение второго референдума.