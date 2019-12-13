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Алексей Макаркин: Выборы Джонов и Джеймсов

13.12.2019

Победа консерваторов на британских выборах связана с двумя обстоятельствами. Попробуем изложить их наглядно, на условных примерах

Допустим, есть избиратель Джон, работавший на заводе. Отец, дед, прадед голосовали за лейбористов, Джон тоже был верен «семейному голосованию». Но его завод закрыли в рамках деиндустриализации при Блэре. Своего сына Джон отправил искать работу — но места в престижных магазинах, куда тот хотел устроиться продавцом, мечтая со временем стать менеджером, заняты выходцами из Центральной Европы. Джон голосует за Брекзит, чтобы выгнать чужаков и обеспечить работой сына. Лейбористы так и не могут определиться по поводу Брекзита, а Джонсон сделал скорейший выход из ЕС главной темой своей кампании. Джон забывает о «семейном голосовании» и поддерживает выпускника Оксфорда с необычной прической.

И есть избиратель Джеймс. Он представитель среднего класса, четких политических симпатий не имеет. В молодости голосовал за Тэтчер, потом за Блэра. К Брекзиту отнесся осторожно, читая прогнозы экспертов об экономическом обвале, который неминуемо должен последовать в результате референдума. Но прошло три года, а обвала нет. Джеймс присматривается к лейбористам — и его пугает социалист Корбин, призывающий к масштабной национализации. А еще Корбина обвиняют в антисемитизме (он отрицает, но весьма неловко), а Джеймс человек современный, толерантный, и это ему не нравится. Поэтому он голосует за Джонсона, хотя и не в восторге от его персоны и политического курса.

И вот такие Джоны и Джеймсы и обеспечили Борису Джонсону его вчерашний триумф.

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