НКО включили в реестр иностранных агентов из-за поддельных интервью

Минюст включил фонд «Правовая инициатива» и общественный фонд социального развития «Генезис» в реестр иностранных агентов. «Факт соответствия организации признакам иностранного агента установлен в ходе проведения управлением Минюста по Республике Ингушетия внеплановой документарной проверки», — говорится в сообщении Минюста.

Как сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на пресс-секретаря «Правовой инициативы» Ксении Бабич, в реестр иностранных агентов включено ингушское отделение организации из-за фейкового интервью.

«Иностранным агентом признали наш офис в Ингушетии, в котором проходили обыски. Несколько дней назад было опубликовано фейковое интервью на фейковом сайте с руководителем нашего ингушского офиса. Этого интервью не было. На основании этого интервью в Минюсте решили, что наш офис в Ингушетии — иностранный агент», — сказала Бабич.

По ее словам, на этом сайте размещают поддельные интервью якобы с ингушскими активистами.