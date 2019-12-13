Аббас Галлямов: Проголосовали за Brexit

На досрочных выборах в Британии консерваторы под руководством Джонсона одержали историческую победу. Такого отрыва от преследователей партия не помнит со времен Тэтчер. Очевидно, что выходу из состава ЕС теперь ничто не помешает.

В этой связи, кстати, очень важно понять - эти выборы были референдумом по вопросу о Брекзите или все-таки их судьбу определил более широкий контекст? Если верно последнее, значит можно уверено заявить, что левый крен лейбористов, ассоциируемый с открыто называющим себя «социалистом» Джереми Корбиным, завёл их в тупик. Несколько лет назад тот был избран главой партии вопреки воле ее истеблишмента. Это был бунт рядового актива. Сегодня стало понятно, что рядовые активисты и массовый избиратель - это далеко не одно и то же. Планы национализации и прочие социалистические радости, от которых первые были в восторге, совершенно не понравились вторым. Лейбор-популизм не прокатил. В этом смысле главный выигравший сегодня - Тони Блэр. Скорее всего его идея умеренных New Labour, преданная когда-то при новом руководстве анафеме, сейчас восстанет из пепла.

Отдельно можно поздравить моих израильских друзей. Корбин жестко критиковал еврейское государство за нарушение прав палестинцев и был одним из самых сильных лоббистов интересов последних на мировой арене.

Ну и последнее: в Шотландии убедительную победу одержали местные патриоты, так что теперь Великобритания будет выходить из состава ЕС, а Шотландия - из состава Великобритании. В повестку встанет тема нового шотландского референдума о независимости. Джонсон, конечно, будет всему этому противостоять. Учитывая то, что и он, и Шотландская национальная партия получат по итогам этих выборов полноценный мандат на реализацию собственного видения будущего, схватка будет жесткой.

UPD Похоже, это все-таки был не столько успех консерваторов, сколько поражение их главных соперников лейбористов. Первые набрали всего на один процент больше, чем на предыдущих выборах, в то время как последние потеряли целых восемь. В условиях мажоритарной системы, однако, это означает решительную победу лидера в большом количестве округов.

Судя по тому, что лейбористы проиграли свои традиционные округа, в которых до этого избиратели проголосовали за Брекзит, люди все-таки восприняли эти выборы именно как референдум по вопросу о последнем. Люди проголосовали за партию, которая обещала им этот Брекзит обеспечить.

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