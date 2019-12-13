Кирилл Рогов о новых репрессиях

Российский авторитаризм придумывает все новые виды "умных" репрессий. В этом году в целое явление превратились репрессии экономические — штрафы, накладываемые потерявшими последний стыд судами на граждан и гражданские организации. Т.е. создав различного рода кордоны для получения гражданскими организациями средств из независимых источников, власти теперь решили еще и изымать у них средства через фальшивые штрафы

"Умные" репрессии в среднесрочной перспективе могут оказаться на такими уж умными. С одной стороны, они провоцируют кампании краудсорсинга и солидарности, а с другой — снижают налоговую лояльность граждан.

В настоящий момент объектом репрессивной атаки стал российский "Мемориал".

Помочь "Мемориалу" отбиваться от авторитарной жабы можно по ссылке https://donate.memo.ru/

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